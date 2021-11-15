Приамурье вошло в пятерку лидеров среди регионов ДФО по активности на «Смартеке»

На Всероссийской онлайн-платформе «Смартека» проходит прием заявок лучших практик активного долголетия предназначенных для людей старшего поколения.

Принять участие могут организации любой юридическо-правовой формы: социально ориентированные НКО, фонды, бизнес, бюджетные учреждения, региональные органы исполнительной власти, а также инициативные группы граждан, у которых есть площадки и возможности для организации мероприятий.

Заявки принимаются до 1 декабря 2021 года по следующим направлениям: этика и право, здоровый образ жизни, активная жизнь, образование и занятость, медицинский и социальный уход, общественная забота и профилактика.

В настоящее время Амурская область является регионом-автором 11 проектов.

Большинство практик, которыми делится регион, направлены на улучшение жизни его жителей. Одна из недавно опубликованных - «Как оказать помощь гражданам, утратившим урожай от ЧС».

- Проекты, размещенные от Амурской области на «Смартеке», доказали свою эффективность, прошли экспертную оценку. Онлайн-платформа предоставляет возможность для обмена опытом между регионами. Использование готовых, уже опробованных практик, существенно сокращает временные и материальные издержки. На сегодняшний день регион при решении актуальных задач в различных сферах использует 25 готовых практик, - отметил губернатор Василий Орлов.

Всего на платформе размещены 644 практики, которые делятся на 12 категорий: здоровье и образ жизни, экология, эффективное управление, инвестиции, туризм, жилье и городская среда, развитие МСП и экспорта, инновации и технологии и другие.

Амурская область отмечена, как лидер, по активности использования «Смартеки». Среди субъектов ДФО по применению опыта других регионов – на первом месте. По размещению своих практик – на четвертом.

Напомним, «Смартека» предназначена для внедрения передового опыта и гармоничного развития всех регионов Российской Федерации. Запущен проект в 2019 году Агентством стратегических инициатив по поручению президента страны Владимира Путина.