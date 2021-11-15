Умер Анатолий Епифанцев - известный в Благовещенске травматолог-ортопед

Коллеги запомнили его порядочным, добрым и великодушным человеком Фото: Благовещенская городская клиническая больница

В Благовещенске не стало Анатолия Епифанцева – известного травматолога-ортопеда. Он ушел в возрасте 64 лет, недавно отметив свой День рождения. Несколько десятков лет Анатолий Васильевич проработал в городской клинической больнице. О его смерти рассказали коллеги врача.

Анатолий Епифанцев родился в Свободненском районе 13 ноября 1957 года. Он окончил Благовещенский медицинский институт (Амурская государственная медицинская академия после 1996 года) и порядка 40 лет работал травматологом-ортопедом.

Коллеги запомнили его порядочным, добрым и великодушным человеком. Анатолий Епифанцев был талантливым врачом, искал подход к каждому пациенту, заботился об их здоровье и комфорте. Он был терпеливым, отзывчивым, всегда готовым выслушать, помочь, дать совет. В памяти коллег он останется как образец стойкости, жизнерадостности, активности и профессионализма.

- Уход Анатолия Васильевича — тяжелое потрясение для всех, кто работал и знал этого порядочного, доброго и великодушного человека. Нам всем будет сильно не хватать его, – отметили коллеги.

Прощание с врачом состоится 19 ноября с 14.00 до 15.00 в ритуальном зале по адресу: улица Тенистая, 103/1.