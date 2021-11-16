Четыре автобуса в Благовещенске изменят схему движения

Большая часть работ на улице Мухина уже выполнена Фото: архив

В Благовещенске четыре автобусных маршрута изменят свою схему движения. Это связано с ремонтом на перекрестке Мухина-Пролетарская, который будет перекрыт.

По-новому общественный транспорт начнет ходить с 9 часов 17 ноября. Планируется, что на прежнюю схему он вернется 27 ноября. Изменения коснутся маршрутов №№ 11, 36/36(О), 38, 44.

Публикуем схему движения автобусов:

- Маршрут № 11: ул. Мухина – ул. Заводская – ул. Калинина – ул. Амурская – ул. Мухина - ул. Ленина – далее по утвержденному маршруту.

- Маршрут № 38: ул. Мухина – ул. Заводская – ул. Калинина – ул. Ленина - далее по утвержденному маршруту.

- Маршрут № 36/36(О): Игнатьевское шоссе – ул. Калинина – ул. Октябрьская – ул. Мухина – ул. Северная – ул. Загородная – далее по утвержденному маршруту.

- Маршрут № 44: Игнатьевское шоссе – ул. Калинина – ул. Красноармейская – далее по утвержденному маршруту.

Изменения связаны с ремонтом на проезжей части: разработка грунта, демонтаж изношенной трубы и укладка новой, установка запорной арматуры, а также врезка в действующую водопроводную сеть.

Большая часть работ на улице Мухина уже выполнена. Сейчас все еще закрыт участок от перекрестка Горького - Октябрьской в сторону Красноармейской. Там меняются водопроводная сеть и канализация, сообщает администрация Благовещенска.

После завершения работ будет выполнена засыпка траншеи и профилирование участка. Асфальтирование дороги и ливневая канализация запланированы на 2022 год.