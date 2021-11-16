Омичи положительно оценили полученное лечение в хирургическом корпусе Тынды

Возможность принимать пациентов не только с севера Амурской области, но и из других регионов появилась благодаря масштабному ремонту и оснащению учреждения уникальным оборудованием мирового уровня.

В ноябре хирургический корпус начал прием пациентов после капремонта. До проведения работ несколько отделений больницы находились в разных зданиях, перенос их в одно существенно облегчило процесс оказания медмощи. Теперь пациенты могут проходить всех специалистов и разные виды диагностики на одной территории. Для тех, кто приезжает в больницу на обследование из других населенных пунктов, в корпусе оборудованы специальные комнаты гостиничного типа с душевыми.

Первыми обновленное учреждение оценили юные пациенты. Детское отделение развернуто на третьем этаже семиэтажного здания.

- Получилось так, что за медицинской помощью к ним обратились жители Омска. Пациенты отметили, что наше лечебное учреждение не уступает самым современным медцентрам из других регионов страны, — рассказал главврач тындинской больницы Андрей Козлов.

На сегодняшний день работы в хирургическом корпусе ведутся только на седьмом этаже и в подвальном помещении, там рабочие завершают устройство приточных установок вентиляции, монтаж потолков чистых помещений, оштукатуривание, шпатлевание, окрашивание стен, установку сантехнического оборудования, настил линолеума. Также в завершающей стадии находятся пусконаладочные работы лифтового оборудования.

Напомним, здание хирургического корпуса 1980 года постройки общей площадью более 9 тысяч квадратных метров было передано больнице города Тынды в 2016 году от ОАО «РЖД». Там давно не проводился ремонт, часть площадей была законсервирована. Окна и двери были значительно изношены, в неудовлетворительном состоянии находилась санитарная техника, на полу отсутствовал линолеум.

- В отремонтированном здании хирургического корпуса уже начали принимать первых пациентов. Медпомощь будет оказываться не только жителям Тынды, Тындинского, Зейского, Сковородинского районов, но и при необходимости жителям других регионов. При поддержке сенаторов, в учреждении закуплено и установлено современное оборудование мирового уровня. Можно с уверенностью сказать, что тындинская больница теперь сможет обеспечить качественной медпомощью не только жителей Приамурья, но и других регионо», — сказал губернатор Амурской области Василий Орлов.