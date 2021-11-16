Проект «Содействие занятости» помогает амурчанам найти или сохранить работу

Обучение могут пройти амурчане предпенсионного возраста, мамы в отпуске по уходу за ребёнком, безработные и многие другие Фото: Михаил ФРОЛОВ

Свыше 220 жителей Амурской области приступили к освоению коротких программ профессионального образования по мировым стандартам WorldSkills. Занятия организованы в рамках проекта «Содействие занятости» (нацпроект «Демография»).

На выбор амурчанам предложено более 30 компетенций. Занятия проходят как в дистанционном, так и очном форматах на базе организаций профессионального образования, оборудованных современными мастерскими.

- Цель программы – содействие занятости отдельных категорий граждан, обеспечить их конкурентоспособность и профессиональную мобильность на рынке труда путем организации профобучения. Это позволит жителям приобрести новые навыки или развить уже имеющихся знания и компетенции, – объясняют кураторы проекта.

Поучаствовать в проекте могут амурчане, которые ищут работу и обратились при этом в службу занятости. Право на участие есть, в том числе, у безработных, людей 50 лет и старше, амурчан предпенсионного возраста, женщин в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также у неработающих мам дошкольников.

- На сегодня обучение ведется по компетенциям «Эксплуатация сельскохозяйственных машин», «Парикмахерское искусство», «Веб-технологии», «Социальная работа», «Графический дизайн», «Сварочные технологии», «Геопространственные технологии», «Бухгалтерский учет», «Электромонтаж» и некоторым другим. Занятия проводят сертифицированные эксперты WorldSkills с учетом современных требований к профессиональной деятельности. По окончании программы все обучающиеся сдают демонстрационный экзамен для подтверждения уровня владения профессиональными навыками. Амурчане, прошедшие бесплатное обучение по проекту «Содействие занятости», сохраняют свое рабочее место или находят новое, – прокомментировали в Амурском центре опережающей профессиональной подготовки.

Чтобы получить современное профессиональное образование и возможность улучшить и изменить свой трудовой путь, необходимо подать заявку на сайте «Работа в России» с указанием оператора программы «Ворлдскиллс» или обратиться в Амурский центр опережающей профессиональной подготовки по телефонам: 8 (4162) 234-595, 8 (914) 390-01-88.