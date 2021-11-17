Амурчанка исцарапала фельдшера скорой, который приехал к ней на вызов

Раньше амурчанка привлекалась к ответственности за побои Фото: архив

Жительница Новобурейского напала на фельдшера скорой помощи, приехавшего к ней на вызов. В пресс-службе УМВД России по Амурской области рассказали, что происшествие случилось вчера, 16 ноября. На станцию «скорой» поступил вызов в одну из квартир поселка.

Во время работы бригады между женщиной, находившейся по данному адресу, и фельдшером произошел конфликт, в ходе которого амурчанка оскорбила медработника, сорвала с него маску и поцарапала.

Сотрудники полиции установили личность женщины. Известно, что раньше она уже привлекалась к административной ответственности за побои.

В настоящее время полицейскими собраны материалы, которые будут направлены в мировой суд для решения вопроса о привлечении правонарушительницы к уголовной ответственности по ст. 116.1. УК РФ «Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию» и в прокуратуру, для рассмотрения вопроса о привлечении ее к ответственности по ст. 5.61 КоАП РФ «Оскорбление».

В полиции отмечают, что по ст. 116.1. УК РФ предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 40 тысяч рублей, обязательных работ на срок до 240 часов, либо исправительных работ на срок до шести месяцев, либо ареста на срок до трех месяцев.