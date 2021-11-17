Баба Яга, лошади, елка: как украсят Благовещенск к новому году?

Новогоднее оформление появится в популярных местах Благовещенска Фото: администрация Благовещенска

Стало известно, как украсят Благовещенск к новому году, и во сколько это обойдется властям. Аукционы на праздничное оформление областного центра появились на портале государственных закупок.

Согласно этой информации стало известно, что оформление коснется нескольких территорий города. Так, на главной площади появится несколько стеклопластиковых украшений, которые заменят ледовые фигуры. В этом году было решено от них отказаться из-за их хрупкости и дороговизны. Зато жители и гости Благовещенска смогут увидеть Бабу-ягу в ступе на дереве высотой не меньше 1,7 метра. На дереве также разместят светящуюся избушку. Кроме того, на площади появится тройка лошадей и знакомая многим горка в виде головы богатыря высотой 5-6 метров. Также площадь украсит 6-метровый Гулливер. А в центре будет стоять новая ель высотой 20 метров со светодиодной гирляндой, сделанная из пленки ПВХ. Главную красавицу украсят шарами и шатром из отдельных гирлянд.

На площади запланированы и другие украшения – например, новая тематическая сцена, фотозона и светящиеся арки.

Новогоднее оформление будет и в других популярных местах Благовещенска. Парк Дружбы украсят светящиеся шары, фотозона с пингвинами, светодиодные арки. Водоемы решено подсветить.

Недавно благоустроенный сквер рядом с кинотеатром «Харбин» будет украшен новогодними светильниками и одним шаром.

Появится праздничный декор и на набережной реки Амур. От переулка Святителя Иннокентия до улицы Пионерской будут размещены фигуры снеговика и нескольких медведей. Они будут украшать елку и «кататься на лыжах».

Ель установят и в городском парке. На украшение города в этом году заключен контракт на 40,6 миллиона рублей. Еще около 40 миллионов рублей администрация потратит на световое украшение. Праздничные огни загорятся на деревьях, будут созданы туннели и арки, гирлянды появятся в горпарке и на кольцевой развязке, на улице Ленина.