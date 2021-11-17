Амурский МинЖКХ будет применять системы погодного регулирования для экономии средств на оплату коммунальных услуг

Реализацию мер по энергосбережению и повышение энергоэффективности в регионе обсудили на совещании под руководством губернатора области Василия Орлова. Главной темой стало более активное использование системы погодного регулирования используемой при потреблении тепловой энергии.

Система помогает обеспечить оптимальный режим подачи тепла в дома. За счет регулирования режима подачи отопления складывается значительная экономия средств на оплате услуг ЖКХ. Как пример, бюджетная система погодного регулирования стоимостью порядка 578 тысяч рублей была установлена в многоквартирном жилом доме по ул. Студенческая 34/3. Эффект от ее использования – значительная экономия потребления теплоэнергии.

В качестве пилотного выбран Амурский колледж транспорта и дорожного хозяйства, здесь также планируется установка погодных регуляторов. По прогнозам эффект от их использования позволит экономить до 30-35% тепловой энергии для отопления и подогрева воды. Сейчас в проработке вопрос включения в перечень пилотных объектов здания Театра кукол и здания школы №12 города Благовещенска.

Как рассказал министр ЖКХ области Алексей Тарасов, в качестве пилотных по внедрению систем погодного регулирования на 2021 год выбраны Благовещенск, Тында и Благовещенский район.

- Энергосбережение в первую очередь – экономия бюджетных средств на оплате услуг ЖКХ. Средства, которых не хватает на какие-либо цели, можно сэкономить благодаря выстроенной работе по энергосбережению. Немаловажную роль здесь играет установка приборов учета в учреждениях. Пока не будет понимания, сколько средств расходуется, невозможно сэкономить средства на оплате коммунальных услуг. Необходимо разработать программы энергосбережения и повышения энергоэффективности по каждому муниципалитету. Они должны содержать экономические расчеты по каждому мероприятию. Финансирование таких программ должно исходить от сроков окупаемости вложенных средств на модернизацию, - сказал губернатор области Василий Орлов.

В целом по программе «Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности» за период с 2013 по 2020 годы был проведен комплекс мероприятий на сумму более 2,3 млрд. рублей. Средства были направлены на установку приборов учета теплоэнергии, теплоизоляцию трубопроводов, модернизацию котельных, установку энергосберегающих ламп уличного освещения, утепление многоквартирных домов и снижение потерь электроэнергии. После проведенных работ удалось сэкономить более 615 млн. рублей на оплате коммунальных услуг и электроэнергии.