Благовещенцы в очередной раз пожаловались на длинные очереди в МФЦ

Амурчане отмечают, что такая проблема есть по всей области Фото: соцсети

Жители амурской столицы вновь жалуются на МФЦ. На этот раз причиной претензий стали длинные очереди и отсутствие талонов. Жалоба появилась в социальных сетях.

По информации амурчанина, он не может записаться ни в один из филиалов – ни по телефону, ни с помощью сайта организации. По телефону и в самом центре свободных талонов не оказалось, а на сайте и в официальном приложении было написано о невозможности записаться по техническим причинам.

- Говорят звонить день в день. Но когда ты звонишь с восьми и в девять дозваниваешься, тебе уже сообщают, что талонов нет и не будет. При записи сайт указывает, что «по техническим причинам запись не осуществляется. Скачайте приложение», - написал недовольный амурчанин.

Он отметил, что ситуация такая не только в Благовещенске, но и других населенных пунктах области. Это подтверждают и другие амурчане.

Мы обратились за комментарием в МФЦ. Там подтвердили, что талоны действительно быстро заканчиваются, но подать необходимое заявление можно и другими способами.

- Мы знаем о большом спросе, поэтому стараемся подготавливать дополнительные талоны для населения. Их активно и быстро разбирают. Помимо этого граждане могут подать заявку по нужной услуге не только на нашем сайте, но и в своём кабинете «Госуслуг». Если такого нет, его всегда можно зарегистрировать через мобильные приложения банков. Кроме того, запросить документы можно и непосредственно у ведомств, которые их предоставляют, - рассказали в МФЦ.

Заявки на получение услуг принимаются и по живой очереди:

- В наших центрах есть возможность подать заявку на месте. Но мы настаиваем, что для безопасности граждан будет лучше отправить её из дома.