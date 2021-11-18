Маршрут «К» в Благовещенске изменит схему движения

Изменения связаны с открытием участка улицы Мухина

Еще один маршрут в Благовещенске изменит схему движения. В связи с открытием для общественного транспорта улицы Мухина на участке между Октябрьской и Северной, иначе будет ходить автобус «К». Изменения начнут действовать с сегодняшнего дня, 18 ноября.

Измененная схема: - ул. Северная - ул. Мухина- ул. Октябрьская - ул. Новая - ул. Горького - ул. Артиллерийская - ул. Амурская - далее по действующей схеме движения. В обратном направлении измененная схема движения: - ул. Амурская - ул. Мухина - ул. Горького - ул. Новая - ул. Октябрьская - ул. Мухина - ул. Северная - далее по действующей схеме движения.