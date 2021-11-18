На модернизацию экономики Приамурье направит более 63 миллиардов рублей

Новые поликлиники и больницы, заводы по переработке сои и животноводческий комплекс, строительство дорог, школ и жилые застройки в селах, обновление жилищно-коммунального комплекса — в 2022- 2024 годы, несмотря на все трудности с пандемией, Амурская область продолжит модернизировать экономику региона. На эти цели в ближайшую трехлетку планируется направить более 63 млрд. рублей.

Строим дороги

В течение трех лет на дороги будет направлено порядка 20 миллиардов, в том числе 6,3 млрд. рублей на завершение строительства нового моста через Зею, ввод которого планируется в 2023 году. На содержание и ремонт региональных дорог планируется направить около 3 млрд. рублей, что позволит привести в норму 2,3 тыс. км автомобильных дорог. Содержание 200 километров местных дорог области только в 2022 году обойдется региональному бюджету порядка 500 миллионов рублей.

Для реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» - на три года предусматривается более 2 млрд. рублей. Планируется приведение в норму улично-дорожной сети в 4 населенных пунктах, в том числе 238 км улично-дорожной сети областного центра.

Существенную сумму - 11 миллиардов – пойдут на сельское хозяйство. Главный приоритет – создание трех перерабатывающих заводов с инвестициями более 6 миллиардов для получения более 31 тыс. тонн соевого масла, 122 тыс. тонн пищевого соевого шпрота и 15 тыс. тонн соевого изолята. Аграрии продолжат получать поддержку на покупку 188 тракторов, 45 зерноуборочных комбайна.

12 молодых сельских семей получат единовременную выплату для покупки или строительства жилья в рамках программы «Дальневосточная ипотека». Еще 57 специалистам, готовым уехать работать в села, выплатят «подъемные» на 21 миллион рублей. Другие виды поддержки дадут возможность создать животноводческий комплекс и молочную ферму, что увеличит производство молока на 20,2 тыс. тонн в год.

Вода и ЖКХ

В коммунальную сферу планируется направить более 18 миллиардов рублей. Значительная часть средств уйдет на предоставление компенсации теплоснабжающим организациям выпадающих доходов в связи с предоставлением гражданам коммунальных услуг по льготным тарифам.

Особое место отведено реализации национальных проектов. В связи с чем, часть средств будет направлена на выполнение мероприятий нацпроекта «Жилье и городская среда».

Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» позволит воплотить на территории области не менее 262 мероприятий по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.), предусмотренных муниципальными программами формирования современной городской среды, в том числе благоустроить не менее 81 общественной территории, увеличить количество городов с благоприятной средой.

Реализация регионального проекта «Чистая вода» позволит повысить долю населения, обеспеченного качественным питьевым водоснабжением до 118 601 человека, модернизировать объекты систем водоснабжения.

Инвестиции в соцобъекты

Почти 2 миллиарда рублей регион направит на строительство и реконструкцию объектов социальной сферы, благоустройство административного центра в 2022 году. Повышенное внимание уделяется объектам здравоохранения, культуры и спорта.

Основные силы будут брошены на завершение строительства двух школ в Благовещенске и Свободном на 2028 мест, на 5 поликлиник с обслуживанием более 1000 человек в год (Благовещенск, Свободный, Зея, Поярково, Екатеринославка), на больницу в Тамбовском районе на 450 посещений, дом культуры в Усть-Уркиме Тындинского района на 50 мест, крытый футбольный манеж при ДЮСШ № 3 в Благовещенске для 350 детей, стадион в Восточном Октябрьского района на 490 мест.

Также средства понадобятся и на завершение работ по созданию городского центра «Трибуна Холл», берегоукрепление и реконструкцию набережной Амура.