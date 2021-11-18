Музей Благовещенска начнет проводить виртуальные экскурсии с помощью нового оборудования

Отправиться в интерактивное путешествие можно уже сейчас. Оборудование установлено в Амурском областном краеведческом музее.

Реализовать проект удалось благодаря гранту Ростуризма, который выделялся в рамках федерального конкурса в 2020 году. Конкурсная комиссия выбрала 474 победителя. Всего было подано более 6 тысяч заявок.

Среди гаджетов: интерактивный бинокль, интерактивное окно и интерактивный стол. Первое устройство демонстрирует туры в формате 360 о. Каждый желающий может оказаться в любом уголке Амурской области, выбрав нужную локацию одним только взглядом, а затем пройтись по удивительным местам нашего региона.

Интерактивно окно выглядит как настоящее. Стоит только поднять жалюзи нажатием кнопки, как за ним открывается завораживающий вид с хребта Тукурингра или взлетает ракета с космодрома «Восточный».

Интерактивный стол же позволяет туристам более подробно ознакомиться с информацией о маршруте и достопримечательностях региона, посмотреть предложения туристических компаний, изучить карту и на месте сформировать маршрут для будущих путешествий.

- В Амурской области очень много интересных локаций. И с каждым годом их становится всё больше. Поэтому очень важно показать жителям и гостям региона, что у нас есть места для отдыха и интересные туристические маршруты. Над созданием проекта работала целая команда специалистов. Была проделана огромная работа. Но на этом мы не останавливаемся. Уже сейчас мы разрабатываем новую карту, на которой будут указаны главные региональные события, - рассказала и.о. руководителя Туристско-информационного центра Амурской области Екатерина Стуликова.