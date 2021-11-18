Пожарные из Приамурья доставили охотника с эпилепсией к врачам

Случай произошел в Архаринском районе еще вечером 24 февраля Фото: Амурский центр ГЗ и ПБ

Жизнь охотнику помогли сохранить амурские пожарные. У мужчины начался приступ эпилепсии, и он не мог самостоятельно идти. Он обратился за помощью к пожарным, сообщает центр гражданской защиты и пожарной безопасности.

Случай произошел в Архаринском районе еще вечером 24 февраля. На телефон службы 112 поступил звонок с просьбой о помощи. Охотнику, у которого начался приступ эпилепсии, нужно было добираться до ближайшего населенного пункта 26 километров.

На помощь выехали начальник пожарного поста поселка Кундур Виталий Пурдиков и водитель пожарного автомобиля Сергей Лугаков. На проселочной дороге они нашли машину охотников, а позже по их следам и самих мужчин. Обнаружить амурчан удалось лишь к четырем часам утра. Пожарные отвезли пострадавшего на трассу, где его ждала машина скорой помощи.