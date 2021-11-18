В Амурскую область поступило 32 новых автомобиля для больниц и поликлиник

Новая поставка включила в себя 32 единицы автотранспорта: 10 УАЗов и 22 легковых автомобиля «Лада Гранта». Общей стоимостью более 23 млн рублей. Машины распределили в 14 районов Амурской области. Автомобили получат АОКБ, ДГКБ, городские поликлиники Благовещенска и Свободного, медицинские организации Белогорска, Завитинска, Зеи, Прогресса, Ромненского, Михайловского, Октябрьского, Константиновского, Ивановского районов и др.

- Благодаря участию в программах разных уровней большими санитарными машинами- УАЗами и ГАЗелями – мы обеспечены почти на 100%, - поделился главный врач ГАУЗ АО «Ивановская больница» Игорь Самарин. – Новый УАЗ передадим в Березовскую амбулаторию для участковой службы. Один легковой автомобиль останется в Ивановской больнице, второй передадим в Среднебельскую амбулаторию № 2, заменим «Жигули» 80-х годов выпуска, на котором медики выезжали на вызовы.

По три санитарных автомобиля также получат Свободненская и Ромненская больницы.

- В автопарке Ромненской больницы 22 автомобиля, 7 из них идут на списание, - рассказала и.о. главврача ГАУЗ АО «Ромненская больница» Тамара Федченко. - Три новых машины очень кстати. УАЗ мы сразу направим в ФАП Дальневосточного. Фельдшер будет выезжать на вызовы к больным, доставлять им медикаменты и прочее. Два легковых автомобиля пока оставим для обслуживания населения, прикрепленного к поликлинике Ромненской больницы.

В минздраве региона отмечают, что потребность в санитарном транспорте в период пандемии значительно выросла. Правительство области ведёт серьезную работу в обновлении парка автотранспорта. За прошлый год при активном содействии губернатора региона Василия Орлова было приобретено 85 автомобилей для медицинских учреждений Приамурья. Еще 20 поставили в регион в январе 2021 года.