Расследование дела о нападении на фельдшера контролирует Александр Бастрыкин

Женщина напала на сотрудника скорой помощи, приехавшего к ней в дом на вызов Фото: Анастасия НАГАЙКО

Уголовным делом о нападении амурчанки на фельдшера скорой помощи взял на контроль руководитель центрального аппарата СК Александр Бастрыкин. Вчера, 18 ноября, было удовлетворено ходатайство следователя о передаче материалов в СК России. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате.

Напомним, против амурчанки, напавшей на фельдшера, возбуждено уголовное дело по статье «Побои». Прокуратура Бурейского района признала его законным.

Между тем, Бурейским следственным отделом по заявлению фельдшера была организована доследственная проверка.

Случай произошёл в посёлке Новобурейском 16 ноября. Женщина напала на сотрудника скорой помощи, приехавшего к ней в дом на вызов. Она сняла с врача маску, разбила несколько ампул с лекарствами и поцарапала медика.