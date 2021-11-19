Амурские предприниматели смогут получить на льготных условиях до 5 миллионов рублей для развития бизнеса

Накануне региональный Центр кредитной поддержки предпринимательства объявил о запуске сразу двух специальных предложений. Получить средства на льготных условиях смогут предприниматели, работающие в регионе более 12 месяцев.

Специальные условия были введены для финансовой поддержки предпринимателей во время ограничений, связанных с пандемией.

- Первое спецпредложение – до 30 декабря мы запускаем акцию «Моё дело», в рамках неё предприниматели могут взять до 5 миллионов рублей по сниженным ставкам от 1% до 5%. При этом для бизнесменов из моногородов и социальных предпринимателей максимальная ставка будет еще ниже - всего 3,75%. Это в два раза ниже уровня инфляции, - рассказала руководитель Центра Лилия Функнер. – Второе – это новый продукт «Экспресс поддержка». Он дает возможность бизнесменам получить до 500 000 рублей по упрощенному пакету документов. Процентная ставка здесь составляет 7,5% годовых для неприоритетных видов деятельности, 6,5% - для бизнеса из приоритетных направлений и моногородов, 5,5% для социального бизнеса и всего 1% - при приобретении оборудования для производства СИЗ и для дезинфекции помещений»

По словам директора Центра, для получения экспресс-поддержки бизнесменам понадобятся только паспорт, уставные документы и документы необходимые для идентификации согласно 115-ФЗ. А из финансовой документации предпринимателю будет достаточно предоставить выгрузку по расчетному счету за последние 6 месяцев, чтобы подтвердить необходимый уровень оборота. Другие документы предоставлять не нужно.

- Еще одно преимущество нового продукта – сокращенный срок принятия решения о выдаче средств. В данном случае он составляет всего 1 рабочий день. При этом использовать средства займа можно на любые цели, связанные с развитием своего дела, в том числе – на закупку товаров или оборудования перед Новым годом, закрытие финансовых разрывов и даже рефинансирование сторонних финансовых обязательств как частично, так и полностью, - отметила Лилия Функнер.

Оставить заявку на получение средств можно по телефонам Центра +7 (4162) 770-730 или WhatsApp +7-914-556-36-06, а также по электронной почте ckpp28@mail.ru или через специальную форму на сайте организации.

Подробнее о новых продуктах Центра можно узнать на сайте бизнескредит28.рф или в официальном Instagram-аккаунте Центра @businesscredit28.

Напомним, Центр кредитной поддержки предпринимательства Амурской области работает в регионе с 2019 года. Государственная инфраструктура поддержки создана в рамках национального проекта «Поддержка МСП и индивидуальной предпринимательской инициативы» , Центр предоставляет предпринимателям региона финансовую поддержку для создания и развития бизнеса на территории Амурской области.

Всего за время работы Центр кредитной поддержки предпринимательства Амурской области успел выдать уже около 460 льготных займов на общую сумму в 431 миллион рублей.