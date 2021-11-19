На Амурскую область надвигается мощный южный циклон

По восточным районам ожидаются сильные осадки Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Приамурье надвигается мощный южный циклон. Он может спровоцировать сильные снегопад и метель во многих районах региона. Жителей области просят быть осторожнее.

В Амурском гидрометцентре рассказали, что циклон прибудет в область в начале следующей недели, 22 и 23 ноября. Из-за него возможно ухудшение погодных условий.

На юге и в некоторых северных районах может выпасть снег. По восточным районам ожидаются сильные осадки – 6-14 мм снега за 12 часов. Ветер будет северных направлений с порывами до 16-21 м/с. Местами пройдет метель, возможен поземок – перенос ветра снегом над поверхностью земли.

На дорогах могут образоваться снежные заносы и накат, поэтому автомобилистам стоит быть особенно аккуратными.