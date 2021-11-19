«Кванториум-28» стал доступнее для людей с ограниченными возможностями здоровья

Детский технопарк в Благовещенске установил специальное оборудование, чтобы людям с ОВЗ было комфортно находиться и передвигаться в здании. Оценить, действительно ли «Кванториум-28» стал доступнее, руководству технопарка помог независимый «эксперт» - инвалид-колясочник из Благовещенска Артем. Для него в учреждении провели индивидуальную экскурсию.

Гостю показали кабинеты, где ребята занимаются робототехникой, изучают альтернативные источники энергии. Артем побывал в химической и биологической лабораториях, познакомился с оборудованием в «Хайтэк цехе», оценил новое оснащение VR-лаборатории.

- Я под впечатлением, - признался гость. - Понравилось буквально все. Даже не думал, что в нашем Благовещенске можно обучать детей на таком уровне. Думаю, ребятам здесь очень интересно.

Передвигаться в коляске, по словам благовещенца, на территории технопарка тоже оказалось комфортно.

- Я смог сам попасть во все кабинеты: порожки если и есть, их высота совершенно не критична, - отметил он. - Коляска проезжает во все дверные проемы, санузел тоже оборудован по всем нормам. В общем, действительно, удобно.

Реализация доступной среды - инициатива самого технопарка.

- На сегодняшний день среди обучающихся нет детей с нарушением деятельности опорно-двигательного аппарата. Но мы хотим, чтобы в детском технопарке комфортно чувствовали себя и дети с ОВЗ, и их родители, в общем, любой посетитель нашего учреждения, - отмечает директор технопарка «Квантоирум-28» Наталья Домашенко.

Для этого технопарк модернизировал архитектурную доступность: специалисты по возможности убрали пороги между коридорами и кабинетами, а также внутри самих аудиторий. Обустроили кнопки вызова персонала на входе и в санузле. Установили и протестировали подъемный механизм - он, по словам Артема, удобен в эксплуатации. Оборудован спецсредствами и санитарный узел.

- Мы очень благодарны нашему гостю. Выявились несколько некритичных недоработок: усилим поручни в санузле и спустим ниже выключатель, — отметила руководитель детского технопарка. — Помимо этого, мы постарались обеспечить комфортное пребывание в технопарке и слабовидящим посетителям. Установлена тактильная плитка на полу, желтые круги на дверях, дверные проемы оклеены контрастной лентой. При входе на территорию, на самом здании, у входа в кабинеты установлены таблички со шрифтом Брайля. Еще одна такая вывеска знакомит с планом эвакуации.

Кроме того, для слабовидящих приобретен видеоувеличитель. Он позволяет не только увеличить текст или изображение, но и выдает его в удобном контрастном формате.

Для слабослышащей категории посетителей закупили индукционную петлю «Исток». Это система включает в себя микрофон и специальный усилитель.