В Благовещенске местные жители жалуются на неубранный с дорог и тротуаров лёд

Рабочие расчищают улицы города Фото: Администрация Благовещенска

Жители Благовещенска жалуются на плохую уборку дорог в разных районах города. Автор одного из сообщений записала видео, в котором рассказала про лёд в районе Пенсионного фонда и областной больницы. Она сравнила дорожное полотно с зеркалом и показала его состояние. Пост разместил на своей странице один из новостных Instagram-аккаунтов столицы Приамурья.

Видео появилось в Сети вечером, 19 ноября. В нем жительница микрорайона сообщила о состоянии дорожного покрытия на перекрёстке около Пенсионного фонда. По её словам, его просто присыпали небольшим количеством песка, но этого оказалось мало для безопасных прогулок.

- Ну что, наши дорожные службы работают. Район Пенсионного фонда и областной больницы. Да, есть немного песка, но в большей степени всё укатано, как зеркало. Лёд на пешеходном переходе, на перекрестках, на остановках, - прокомментировала ситуацию женщина.

На видео она перешла дорогу и показала состояние ещё одного перехода. Там наледь, по информации от женщины, даже не была покрыта песком или реагентами.

Другую жалобу о качестве уборки на улицах города оставила молодая жительница Благовещенска.

- Я вчера шла по улице Богдана Хмельницкого и там на одном из перекрёстков был голимый лёд. Я по нему не прошла, а просто проехалась. Ну и в целом, на перекрестках очень большой слой льда. Там трудно идти, скользко. Тоже самое и на тротуарах, особенно в местах, где помимо льда ещё есть плитка. Ходить очень сложно и страшно. Постоянно боишься, что упадешь и попадешь под колёса какой-нибудь машины, - рассказала амурчанка.

Ситуацию в городе прокомментировал Олег Имамеев. Причинами задержки работ он назвал дефицит техники, рабочих и заставленные машинами улицы города. В своём Instagram-аккаунте он опубликовал сториз с информацией о том, что на улицах города работает 23 единицы техники. По его словам, это комбинированные дорожные машины, подметальные трактора и погрузчики. Кроме того, для расчистки выведено более 55 рабочих.

Эти слова немного разнятся с более ранней информацией пресс-службы администрации города. Там рассказали, что в работе задействовано 15 единиц спецтехники МКП «ГСТК».

В ведомстве отмечают, что материалом против гололёда подсыпали улицы: Театральную от Зейской до Моховой Пади, Ленина от Островского до Шевченко, микрорайон, Магистральную, Октябрьскую и Чайковского. А также дороги на КПП, в районе "Тайвань". Работы велись и в других местах, таких как Астрахановка, село Садовое, район "сплавной конторы" и Верхнеблаговещенск.

Кроме того, посыпали дорожники и улицы Конную, Пролетарскую, Больничную, Новую, Артиллерийскую, Нагорную от Ленина до Красноармейской, по 16 линии и другие участки улично-дорожной сети города.

Механизированное заметание тротуаров проводилось по улице Горького, Б. Хмельницкого, Краснофлотской от Калинина до Мухина. А также на Пионерской и Амурской. Прилотковую часть дорог очищали по улице Ленина от Шевченко до Шимановского. И на Островского от Ленина до Зейской.