В Приамурье предлагают снять ограничения на предприятиях, где действует система QR-кодов

Также есть предложение помимо кодов и ПЦР-тестов ввести ещё возможность показывать тесты на антиген Фото: пресс-служба "ОПОРЫ РОССИИ"

Президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» Александр Калинин предложил снять некоторые ограничения на тех предприятиях, где применяются QR-коды.

- Вводя QR-коды, необходимо снимать другие дублирующие ограничения - по времени работы того же общепита, проценту наполняемости залов, фитнес-центров, кинотеатров. Конечно, это предмет диалога и непосредственной работы с оперативным штабом региона. Также сейчас идет обсуждение федерального закона о QR-кодах, у нас есть предложение помимо кодов и ПЦР-тестов ввести ещё возможность показывать тесты на антиген, они делаются быстрее и стоят дешевле. Важно ликвидировать очереди на входах, чтобы не было скопления людей, - отметил Калинин.

Кроме того, Калинин понадеялся, что в амурском обществе наконец-то появится автоматизация системы проверки QR-кодов. В пример он привел опыт Нижнего Новгорода, где на массовых мероприятиях ввели карточки, в которые был зашит QR-код и паспортные данные. Это помогло избежать очередей и неудобств при прохождении проверки.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Прокуратура нашла нарушения прав бизнеса во время проверок

В Амурской области продолжаются рейды по предприятиям на предмет нарушения антиковидных мер. При этом прокуратура обнаружила и нарушения прав сами предпринимателей. Эти моменты обсудили на встрече, где присутствовал и генеральный прокурор России Игорь Краснов.

Прежде всего, вопросы касались обоснованности проверок. Сейчас их количество должно сократиться, а мероприятия необходимо проводить в соответствии с группами риска. Калинин отметил, что не все контрольно-надзорные органы следуют правилам.

- На приёме у генерального прокурора прозвучали претензии к проверкам в сфере трудовых отношений и в транспортном комплексе. Был случай проверки соответствия требованиям работы самоходной техники, что относится к группе низкого риска. Генпрокуратура сочла их нарушением. Но больше всего жалоб было на качество муниципального управления. Предприниматели жаловались на волокиту при оформлении земельных участков, один из бизнесменов сообщил, что после ремонта дороги бордюром был перекрыт проезд в его магазин, - рассказал Александр Калинин.

Он также заверил, что все выявленные случаи нарушения будут разрешены и подчеркнул, что в любых сомнительных ситуациях можно обращаться к руководителю амурского отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Татьяне Максимовой, уполномоченному по защите прав предпринимателей в Амурской области Борису Белобородову, а в случае нарушения прав - в интернет-приемную и другие электронные ресурсы генеральной прокуратуры России.