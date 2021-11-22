Обманутых амурских дольщиков обеспечат жильем в течение двух лет

В регионе ведется планомерное сокращение числа проблемных объектов. Гражданам, пострадавшим от действий недобросовестных застройщиков оказывается выбранная ими мера поддержки.

Напомним, в качестве государственной поддержки пострадавшим дольщикам Правительством Амурской области разработаны два механизма: предоставление денежной выплаты и передача в собственность пострадавшим гражданам жилых помещений от инвестора. Какой мерой поддержки воспользоваться – люди решали самостоятельно. Всем, кто выбрал выплаты – помощь была оказана, оставшимся «обманутым» дольщикам в 2022-2023 годах предоставят жилье.

- В связи с внесенными изменениями в 214-ФЗ, расширились критерии исключения объектов из Единого реестра проблемных объектов (ЕРПО). У нас в регионе из 9 были исключены 7 домов, по которым отсутствует обременение в отношении граждан. 389 «обманутых» дольщиков, в период с 2017 по 2021 год получили денежную компенсацию на сумму 387 миллионов рублей. Еще 62 человека получат квартиры до конца 2023 года, — рассказала начальник отдела государственного контроля за долевым строительством минстроя Амурской области Татьяна Слепенкова.

Ранее оснований для исключения проблемных объектов из реестра было два: ввод дома в эксплуатацию и завершение процедуры банкротства в отношении застройщика. Согласно поправкам, внесенным в законодательство о долевом строительстве, перечень оснований для исключения объектов из ЕРПО дополнился тремя критериями: погашение субъектом всех требований дольщиков, отсутствие по объектам пострадавших граждан и конкурсного производства в отношении застройщика, выплата всем участникам долевого строительства страхового возмещения.

- Вопрос предоставления жилья дольщикам стоит на особом контроле Правительства области. До конца 2023 из реестра проблемных объектов будут исключены все дома недобросовестных застройщиков. Через два года в Приамурье не останется ни одного «обманутого дольщика». На сегодняшний день средства дольщиков максимально защищены, так как до ввода объекта в эксплуатацию, деньги находятся на эскроу-счетах в банке, - сказал губернатор Амурской области Василий Орлов.