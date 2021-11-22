Амурского воспитателя отстранили от работы из-за нежелания вакцинироваться: оспорить решение она не смогла

В администрации уточнили, что женщина не уволена Фото: архив

Воспитательницу детского сада из Сковородинского района отстранили от работы из-за нежелания делать прививку от коронавируса. Женщина посчитала это нарушением и подала иск в суд. Только вот он встал на сторону работодателя. В результате амурчанка находится дома на неопределенное время и без зарплаты.

- Работодатель, соблюдая все требования и правила, должен был организовать вакцинацию от коронавируса в образовательном коллективе, что, соответственно, и сделал, так как все работники образовательной сферы подлежат обязательной вакцинации. Избежать её могут лишь работники, имеющие медицинские противопоказания к вакцинации, – пояснили в администрации Сковородинского района.

Там же уточнили, что женщина не уволена, а только отстранена от работы с детьми. Вернуться она сможет только в двух случаях: если вакцинируется, или когда ковидные ограничения будут сняты.

При принятии решения в детском саду ссылались на распоряжение правительства области, где сказано, что сотрудники обязаны проходить вакцинацию при работе в образовательных учреждениях, и на постановление главного санитарного врача области, где сказано, что работники сферы образования подлежат обязательной вакцинации.