Благовещенец заплатит штраф за поход в бар без QR-кода

На заседание мужчина не пришел Фото: Иван МАКЕЕВ

Житель амурской столицы заплатит три тысячи рублей штрафа за поход в бар без QR-кода. Такое решение впервые принял городской суд Благовещенска.

В пресс-службе ведомства рассказали, что мужчина отдыхал в лаунж-баре на улице Горького, когда в заведение с проверкой нагрянула полиция. В это время доказательств вакцинации у горожанина не было – при себе он не имел ни QR-код, ни справку о перенесенном заболевании, ни отрицательный ПЦР-тест.

На мужчину составили административный протокол. Сообщается, что с документом он согласился, но на заседание не пришел. В результате его признали виновным и вынесли наказание в виде трехтысячного штрафа.

Какой штраф за обслуживание без QR-кода грозит самому бару, пока не сообщается.