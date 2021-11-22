Два междугородних автобусных рейса из Благовещенска отменили из-за снегопада

Фото: минтранс Амурской области

Снегопад и метель парализовали дороги Амурской области. Для очистки региональных дорог от снега выехали 115 единиц техники, которые не только убирают последствия непогоды, но и обрабатывают асфальт для спасения от гололёда. Однако обстановка на трассах остаётся опасной.

- На дорогах фиксируется гололед, заносы и снежный накат, увеличиваются риски ДТП. Водителям рекомендуем избегать дальних поездок и соблюдать скоростной режим, а если есть возможность не использовать личный транспорт. Дорожные организации работают в круглосуточном режиме, - рассказывает и. о. обязанности начальника ГКУ «Амурупрадор» Константин Половайкин.

Из-за этого 22 ноября начали отменять междугородние рейсы. В 14.20 не выехал автобус №524 «Благовещенск – Поярково», были отменены рейсы на маршруте Благовещенск – Хабаровск – Благовещенск.

За своевременной очисткой дорог в Приамурье следит прокуратура. В ведомстве сообщили, что администрация Шимановска не приняла достаточные меры, чтобы очистить дороги и тротуары от снежного покрова. Своевременную уборку не организовало местное муниципальное предприятие «Городское хозяйство.

- По результатам проверки прокурор Шимановского района мэру города и директору муниципального предприятия внес представления. В настоящее время на территории муниципального образования проводятся работы по очистке автомобильных дорог и тротуаров от снега и наледи, - уточняют в пресс-службе прокуратуры Амурской области.

Также в ведомстве отмечают: аналогичные нарушения выявила и Свободненская городская прокуратура.