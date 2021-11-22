Амбулаторию в Волково отремонтировали уже на 90%

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Подходит к концу капитальный ремонт в амбулатории села Волково Благовещенского районе. Работы здесь стартовали летом 2021 года, сейчас они выполнены более чем на 90%. Ремонт стал возможен, благодаря программе модернизации первичного звена здравоохранения.

- Был осуществлен демонтаж всех внутренних перегородок, выполнено устройство систем кондиционирования, вентиляции, электроснабжения, канализации, водоснабжения, заменены все трубопроводы в подвале, ремонт стропильной системы крыши, установлен централизованный водонагреватель на 300 литров для бесперебойной подачи теплой воды в учреждение, — перечислил директор подрядной организации Артем Савченко.

Сейчас на первом этаже амбулатории укладывают линолеум, на лестничных маршах устанавливают перила, на втором этаже доделывают подвесные потолки.

Напомним, ранее в здании располагался детский сад, затем помещения приспособили для амбулатории, за которой на сегодняшний день закреплено более 6 тысяч человек. После завершения капремонта руководство планирует разместить в здании поликлинику и стационар на 20 коек.

- Здание 70-х годов постройки давно требовало ремонта, на эти цели из бюджета региона было направлено 27 миллионов рублей. Теперь жителям не только села Волково, но и ближайших сел Благовещенского района медицинская помощь будет оказываться в современном, отремонтированном здании. Завершить все работы на объекте подрядчик должен уже на следующей неделе, - подытожил губернатор Амурской области Василий Орлов.