Жители 12 квартир в ЗАТО Циолковский бесплатно получат новые окна взамен старых

Впервые такую меру поддержки жителям Циолковского местные власти оказали в прошлом году. Тогда окна обновили в 19 квартирах.

Окна и балконы меняют жителям «старой» части города. Заявки на такую меру поддержки подали более 200 человек в администрацию муниципалитета. 12 из них получили одобрение на замену окон в этому году. 11 окон уже установили.

Обратиться с заявлениями о замене окон могли только жители муниципального фонда. Еще одно решающее условие — отсутствие задолженности за коммунальные услуги.

Решение о том, кто раньше других воспользуется бюджетной поддержкой, принимала специальная комиссия, обследовавшая жилой фонд.

Главным критерием для отбора стала степень изношенности конструкций.

В 2020 году на такую меру поддержки было предусмотрено более двух миллионов рублей. В этом году местные власти на замену окон потратят 1,5 миллиона рублей. Завершить все работы должны до декабря этого года.