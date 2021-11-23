Из-за снега в Приамурье отменили несколько автобусных рейсов

На дорогах работает 135 единиц снегоуборочной техники Фото: архив

По информации главного дорожного управления ГКУ «Амурупрадор» дорожные службы работают в круглосуточном режиме, на региональных автомобильных дорогах Амурской области мобилизовано 135 единиц снегоуборочной техники.

Сложная дорожная ситуация фиксируется в Белогорском районе на участке дороги «подъезд к селу Некрасовка». В Ивановском районе затруднено движение на участках 14 км дроги Ивановка – Поздеевка, 25 км Луговое – Новоалександровка – Троицкое, 35 км Ивановка – Варваровка – Панино.

Также затруднено движение в Константиновском районе на дороге Константиновка – Новопетровка на подъезде к селу Ключи, на дорогах Крестовоздвиженска – Поярково – Калинино, Верхний Уртуй – Зеньковка, Заречный – Муравьёвка – Константиновка, Крестовоздвиженка – Коврижка.

В Михайловском районе сложные условия на региональной дороге Крестовоздвиженска – Поярково – Калинино, Завитинск – Поярково – Ильиновка и Дим - Новопетровка.

В Октябрьском районе затруднено движение на автодорогах Максимовка – Трудовой, Ивановка – Варваровка – Панино, Екатеринославка – Беляковка и на подъезде к селу Марьяновка.

В Тамбовском районе неблагоприятная дорожная обстановка на дорогах Раздольное – Куропатино, Волково – Грибское – Дроново, Муравьевка – Корфово, Заречный – Муравьевка – Константиновка район Семидомки.

- Снегопад в сопровождении с сильным ветром создает серьезные затруднения в проведении расчистки проезжей части, так как из-за ветра уже через 20 минут снова образуются переметы. Сейчас в первую очередь обеспечиваются условия проезда для транспорта, после прохождения циклона дорожники приступят к расширению проезжей части и обработке остановочных карманов. Техника не стоит на месте, дорожные специалисты работают в несколько смен, - отметил и.о. руководителя ГКУ «Амурупрадор» Константин Половайкин.

В результате сложных дорожных условий отменено движение междугородних автобусов: №527 «Благовещенск - Поярково», №533 «Благовещенск - Свободный» -7:30, №502 «Благовещенск - Белогорск» - 04:00 и 9:20, №593 «Благовещенск - Новокиевский Увал» - 9:10, №054 «Благовещенск - Хабаровск» - 19:45.

При возникновении нештатных ситуаций участникам дорожного движения рекомендуется обращаться за помощью: «101» - для набора со всех операторов мобильной связи и «112» - единый телефон вызова экстренных оперативных служб.