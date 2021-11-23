В Амурстате заявили, что в среднем амурчане зарабатывают больше 56 тысяч рублей

Средняя заработная плата рассчитывается с учетом зарплат работников различных предприятий, с разными уровнями квалификации Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Амурстате снова подсчитали среднюю заработную плату жителей региона. Исследования проводились за период с января по сентябрь 2021 года. За месяц средняя цифра выросла до 56 658,1 рубля.

По сравнению с таким же периодом прошлого года размер среднего дохода вырос на 10%. Реальная начисленная зарплата, с учетом потребительских цен, стала больше на 4,5%.

Согласно информации ведомства, средняя заработная плата рассчитывается с учетом зарплат работников различных предприятий, с разными уровнями квалификации. Так, самый высокий заработок зафиксирован у организаций, осуществляющих профессиональную, научную и техническую деятельность. Их работники в среднем получают 99 279,4 рубля. На втором месте – работники сферы транспортировки и хранения с доходом в 71 261,3 рубля. На третьем месте расположились сотрудники предприятий по добыче полезных ископаемых. Они получают в среднем 70 587, 2 рубля.

Самые низкие зарплаты почти в четыре раза меньше. На последнем месте находятся работники оптовой и розничной торговли, специалисты ремонта авто и мотоциклов – они зарабатывают 27 865,6 рублей. Чуть больше получают люди, занятые операциями с недвижимостью – 30 562,9 рублей. На третьем месте с конца - работники гостиниц и предприятий общественного питания – их заработок составляет 31 778,4 рублей.