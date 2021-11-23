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Общество23 ноября 2021 6:30

Амурские управленцы прошли обучение по программе «Лидерство в действии»

Курс получил большое количество положительных откликов
Василина ВАСИЛЬЕВА
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«Видеть локально, мыслить глобально» – именно такой девиз был у программы подготовки кадрового резерва «Лидерство в действии», в которой приняли участие руководители и заместители руководителей исполнительных органов государственной власти области и муниципалитетов.

Задачами программы было сформировать у команды представление о лидерстве как новой парадигме управления, привить навыки межведомственного взаимодействия и владения гибкими технологиями.

Курс, в который вошли авторские методики, получившие признание на крупных федеральных и международных проектах, получил большое количество положительных откликов. Большая теоретическая база, информативный практический материал, множество инструментов для развития лидерских качеств – все это поможет управленцам сформировать целостные команды с четко поставленными целями и единым видением стратегии развития региона.

С областными менеджерами работали ведущие российские ученые, психологи, эксперты в области управленческого консалтинга, инвестиционной привлекательности и экономики.

В финале обучения участники разработали и защитили инновационные проекты, которые в будущем планируется воплотить в жизнь. Это и кадровое обеспечение сельскохозяйственных предприятий области, и внедрение принципов бережливого управления в государственном секторе, и создание безопасного региона.