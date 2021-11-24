Благовещенская прокуратура внесла представление мэру города из-за плохой уборки дорог от снега

На момент проверки на 400 км дорог работали всего 10 машин, тротуары убирали всего два трактора Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Специалисты благовещенской прокуратуры провели выездную проверку. Они посмотрели, как в областном центре очищают дороги от снега и наледи, образовавшихся после прошедшего циклона.

В ходе совместного выезда 23 ноября с участием сотрудников УГИБДД области и представителей администрации Благовещенска были выявлены факты ненадлежащего содержания дорог на территории города, а также отсутствия достаточного количества снегоуборочной техники.

На момент проверки на 400 км дорог работали всего 10 машин, тротуары убирали всего два трактора.

Снежный накат образовался на улице Ленина от Островского до Шевченко; улице Воронкова в границах Кантемирова и Студенческой; на перекрестке улиц Загородная и Горького.

Улицы Горького, Новая, 50 лет Октября, Амурская, Загородная и Институтская были очищены только с одной стороны. Улицы Комсомольская, Октябрьская, Театральная и вовсе были не тронуты техникой.

Тротуары, ведущие к ряду учебных заведений, в том числе к Алексеевской гимназии, Амурскому колледжу искусств и культуры, лицею №6 не очищены от снега, что, по мнению ведомства, «препятствует безопасному передвижению обучающихся».

- Бездействие администрации и отсутствие надлежащего контроля за уборкой снега со стороны мэра города привело к неблагоприятным для граждан последствиям, в том числе затруднило движение по автомобильным дорогам, стало причиной дорожно-транспортных происшествий, создало угрозу для безопасности жизни и здоровья граждан, повреждению их имущества, - считают в прокуратуре.

По результатам проверки мэру города Олегу Имамееву внесено представление.

Кроме того, прокуратура внесла представление руководителю МКП «ГСТК» по фактам непринятия мер по ликвидации снега и снежного наката на дорогах.

Устранение нарушений остается на контроле прокуратуры города.