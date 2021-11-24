Губернатор Амурской области одобрил помощь амурскому заводу на модернизацию производства

Под председательством губернатора Амурской области Василия Орлова в онлайн-формате прошло заседание Наблюдательного совета. Тема повестки, финансирование проекта автоматизации комплекса по производству металлоконструкций ООО «Амурский завод металлических конструкций» в Благовещенске.

В Фонд развития промышленности Амурской области поступила заявка от ООО «АЗМК» на выдачу займа на модернизацию производства. Для реализации проекта планируется привлечь «дешевые займы» из федерального и областного фондов развития промышленности. Запрашиваемая сумма в Фонде развития промышленности РФ порядка 70 млн. рублей, и почти 30 млн. рублей Фонде развития Амурской области. Общая сумма займа составит почти 100 млн. рублей.

- В связи с реализацией крупных инвестпроектов, в области растет потребность в строительных материалах и металлоконструкциях. Проекты, направленные на создание новых и модернизацию действующих мощностей, востребованы экономической ситуацией. Запрашиваемая сумма пойдет на модернизацию завода, что, в свою очередь, позволит увеличить объем выпускаемой им продукции более чем на 2,5 тонны в год, - отметил губернатор области Василий Орлов.

В рамках проекта будет проведена работа по модернизации цеха по выпуску металлоконструкций, для этого требуется покупка, монтаж и запуск в эксплуатацию импортного и отечественного высокотехнологичного нового оборудования.

- Это первый проект, на который планируется привлечение льготных займов Фонда развития промышленности. Программы Фонда предоставляют инвесторам выгодные условия заимствования до 3% годовых. Часть заемных средств на льготных условиях предоставляет региональный Фонд развития Амурской области, в котором готовы поддержать не только проекты, направленные на развитие предприятий стройиндустрии и металлообработки, а также других обрабатывающих отраслей, - отметила министр экономического развития и внешних связей региона Оксана Кукшенева.

Справочно:

Заявитель по проекту осуществляет деятельность с 2013 года, имеет большой опыт в производстве металлоконструкций и изделий из металла.

Объем производства металлоконструкций по итогам 2020 года составил более 5 тыс. тонн. Поставки, продукции предприятия, осуществляются в соседние регионы ДФО, в Республику Саха (Якутия), Хабаровский и Забайкальский край, на Камчатку и Сахалин.

По данным Амурстата, за прошлый год предприятие находится на лидирующей позиции в производстве металлоконструкций среди производителей в Амурской области.