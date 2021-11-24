В Михайловском районе впервые открылась модельная библиотека

«Центр краеведческого чтения» – так теперь называют библиотеку в селе Поярково. На модернизацию «Центральной межпоселенческой библиотеки» потратили 12 миллионов рублей.

На выделенные средства в здании заменили 16 окон, демонтировали стену, объединив фойе и отдел обслуживания. Здесь же реконструировали лестничный пролет.

На первом этаже оборудовали «доступную среду» для маломобильных амурчан. Кроме этого, в библиотеке заменили напольное покрытие, потолочную систему и покрасили стены.

В ходе модернизации в учреждении культуры появились различные зоны:

ИНФОРМсфера – зона оперативного обслуживания посетителей с гардеробом, мягкими зонами. Также здесь есть буккроссинговый стеллаж, информационно-выставочный комплекс, релакс-зона и антикафе – зона проведения досуга, общения с небольшой фуд-зоной.

ИНТЕЛЛЕКТсфера – площадка для проведения поэтических и музыкальных вечеров, квартирников и театрализованных композиций.

ПРОФсфера включает в себя кабинет руководителя и методик-библиографческий отдел, место отдыха библиотекарей, серверную.

Кроме этого, здесь развернулись ЛИТсфера – зона свободного чтения, ITсфера – зона с компьютерами, КРАЕВЕДсфера – зона для краеведческих мероприятий, МИНИсфера – зона, где организуют работу с детьми, ЮНИсфера – зона для работы с молодёжью, АРТсфера – для проведения мастер-классов, КЛУБОсфера – для работы клубных объединений.

Для комфорта посетителей в библиотеке установили новую мебель и внедрили автоматизированную библиотечную информационную систему, библиотечный фонд – обновили.

Всего в 2021 году в Амурской области откроются восемь библиотек нового поколения благодаря национальному проекту «Культура».

Для справки: модельные библиотеки создаются в регионах в рамках национального проекта «Культура», реализация которого началась 1 января 2019 года. Модельный стандарт предусматривает создание современного библиотечного пространства, отвечающего запросам посетителей разных возрастов и потребностей. Там могут располагаться дискуссионные клубы, консультационные пункты и лектории для всех возрастных групп. Библиотеку можно переформатировать в центр культурной жизни муниципального образования. Кроме того, в учреждениях создаются все условия для обслуживания людей с ограниченными возможностями здоровья.

Всего в рамках нацпроекта «Культура» до 2024 года будет переоснащено не менее 746 муниципальных библиотек по модельному стандарту.