Приамурье ждет очередной циклон с теплой погодой

По области температура днем сохранится на уровне -12...-17 градусов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Завтра, 25 ноября, в Амурскую область придет очередной циклон. На этот раз воздушные массы с востока принесут в регион снегопад, сильный ветер и…теплую погоду.

В Амурском гидрометцентре рассказывают, что в Приамурье сформируется участок теплого атмосферного фронта. Из-за него и ожидается сильный ветер. Причина кроется в продолжающемся росте атмосферного давления. Местами по региону может пройти небольшой снег. Ожидается снежный накат и гололедица на дорогах. В связи с этим автолюбителей просят быть осторожными и внимательными за рулем.

По области температура днем сохранится на уровне -12...-17 градусов, ночью до -24. В Благовещенске столбик термометра опустится максимум до отметки в -11 градусов.