Часть домов в Благовещенске останется без воды и тепла

Благовещенцев просят запастись водой Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Некоторые благовещенцы завтра, 25 ноября, останутся без воды. Об этом сообщает АКС. Так, завтра в 9.00, по заявке муниципального учреждения «Городское управление капитального строительства» администрации Благовещенска, будет перекрыта водопроводная сеть по улице Мухина. В организации поясняют, что отключение производится в рамках программы «Выполнение работ по капитальному ремонту инженерных сетей по ул. Мухина от ул. Пролетарской до ул. Зейской».

- В связи с отключением с 9.00 25 ноября до 9.00 26 ноября в микрорайоне города Благовещенска, р-нах «Тепличного комбината», микрорайона «Европейский», Радиоцентр, селе Чигири, а так же кварталах ограниченных улицами Мухина, Б. Хмельницкого, Октябрьская, Пролетарская - возможно снижение давления в водопроводной сети.

На этот же период будет полностью отсутствовать водоснабжение в домах:

- ул. Пролетарская, 134,

- ул. Пролетарская 107/4,

- ул. Пролетарская, 101/3,

- ул. Мухина 113

- в административных зданиях в районе пересечения ул. Мухина и ул. Пролетарская.

В связи с этим благовещенцев просят запастись водой.

Кроме того, завтра в районе КПП возможно отсутствие тепла. По сообщению диспетчерской ЕТО, причина – в ремонтных работах, которые должны провести специалисты АКС.

- Специалисты АКС должны провести работы, и, чтобы не выпускать из домов сетевую воду, управляющим компаниям была команда закрыть заглушки, - объяснили в диспетчерской.

Предварительно, работы запланированы как раз на 25 ноября – в этот день возможно отключение.