На ремонт поликлиники в Сковородино выделено более 104 миллионов рублей

В Сковородино стартовал ремонт поликлиники. Завершить строительно-монтажные работы на объекте подрядчик должен осенью следующего года.

Согласно заключенному контракту, в одноэтажном здании 80-х годов постройки рабочие обновят все системы жизнеобеспечения, заменят оконные и дверные блоки, проведут ремонт фасада и внутренних помещений.

- После капитального ремонта мы сможем предложить пациентам новый стандарт обслуживания. Это будет «Бережливая поликлиника» с удобной регистратурой, навигацией, указателями. В стоматологическом кабинете проведем перепланировку, выделим помещение под архив, - рассказал главный врач ГБУЗ АО «Сковородинская ЦРБ» Максар Аюржанаев.

На сегодняшний день на объекте выполняются работы по демонтажу напольного покрытия, потолков, дверей, светильников.

- Жители области должны получать медицинские услуги в комфортных условиях. К данной поликлинике прикреплено более 12 тысяч жителей Сковородинского района, из которых более пяти тысяч – дети. В учреждении давно не проводился капремонт, помещения были в неудовлетворительном состоянии, и вопрос о проведении работ стоял достаточно остро. Из областного бюджета на ремонт поликлиники было выделено более 104 миллионов рублей, — сказал губернатор Амурской области Василий Орлов.