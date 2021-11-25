Василий Орлов: «Сеть приютов для животных необходимо создавать в Приамурье»

Сеть межмуниципальных приютов для животных будет создана в Амурской области. Каждое учреждение будет принимать безнадзорных животных сразу из нескольких районов области. Предполагается, что потребности региона полностью закроют 3-4 крупных приюта.

Пилотной территорией, где будет опробована данная модель работы с бездомными животными, станет город Шимановск, здесь межмуниципальный приют откроется уже в 2022 году. Губернатор области Василий Орлов одобрил выделение 15 миллионов рублей для проведения капитального ремонта в помещениях учреждения. На содержание животных предполагается ежегодно направлять дополнительные средства.

- Необходимо создать сеть межмуниципальных приютов, каждый из которых будет отвечать за определенный сектор. Это нужно делать по стандарту, чтобы сократить издержки, как финансовые, так и временные. Когда заработает приют в Шимановске, мы на его примере оценим, каким должно быть оптимальное штатное расписание для такого учреждения, какие требуются затраты на содержание животных, и как лучше организовать ветеринарное обслуживание. За каждым приютом должен быть закреплен спецавтомобиль, на котором животных можно будет транспортировать, в том числе и между районами, - сказал Василий Орлов.

На сегодняшний день администрация Шимановска готова приступить к разработке проектной документации. Приют будет расположен на территории бывших медицинских складов общей площадью 15900 квадратных метров. Здесь есть два теплых здания, своя стационарная котельная, водозаборная скважина, электроподстанция. Требуется лишь ремонт и переоборудование помещений для содержания животных в комфортных условиях.

Планируется, что межмуниципальный приют в Шимановске заработает в первом полугодии 2022 года.

- На начальном этапе приют в Шимановске сможет принять 100 животных, в дальнейшем планируется расширение. После этого содержать в нем можно будет 200-250 собак. Второй приют, который на сегодня уже работает и успешно развивается, расположен в городе Свободном. В дальнейшем при создании сети приютов рассматривается возможность открыть приют в одном из южных районов и еще один, который закроет потребности северных территорий, - рассказал зампред амурского правительства Олег Турков.

В этом году в регионе было отловлено 737 животных без владельцев. Из них после проведения всех ветеринарных мероприятий на прежние места обитания выпущено 466 животных, передано новым владельцам – 153 животных, продолжают содержаться в приютах —118 животных без владельцев.