В Благовещенске появились COVID-free зоны

Представители бизнеса полагают, что при условии сохранения системы QR-кодов можно отменить другие ограничения Фото: администрация Благовещенска

В некоторых заведениях амурской столицы появились свободные от коронавируса зоны. Их называют COVID-free зонами. В этих местах от инфекции привиты все сотрудники, как и потенциальные посетители. По этой причине предприниматели просят смягчить ограничения для таких мест.

О появлении зон рассказал уполномоченный по защите прав предпринимателей в Амурской области Борис Белобородов. Он отметил, что в сфере услуг полный курс вакцинации прошли не менее 90% работников. Поэтому в кафе, ресторанах, торговых центрах и прочих местах фактически сформированы территории, свободные от коронавируса. Представители бизнеса полагают, что при условии сохранения системы QR-кодов можно отменить другие ограничения.

- Это означает, что, по состоянию на 25 ноября, вторым компонентом вакцинированы не менее 90% занятых в этой сфере. Факт свидетельствует о формировании COVID-free зон на таких объектах и является основанием для смягчения ограничений в этих сферах. Например, можно было бы разрешить общепиту работать без ограничений по заполняемости зала и времени, в том числе ночью, естественно, с проверкой QR-кодов у посетителей и соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических мер. Соответствующее обращение направлено на имя губернатора Амурской области Василия Орлова, – подчеркнул Борис Леонидович.

Кроме того, бизнесмены считают, что пересмотр мер в предновогодний период поможет компенсировать потерянную за время существования ограничений выручку.