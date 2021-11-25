Кондитерский цех в Райчихинске прикрыли из-за тараканов

В Роспотребнадзор поступали жалобы на заведение Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кондитерский цех в Райчихинске временно закрыли на 30 суток. Сотрудники Роспортебнадзора проверили в нем выполнение требований санитарного законодательства. По информации пресс-службы амурских судебных приставов, в ведомство поступали жалобы покупателей на наличие тараканов в хлебобулочных изделиях, выпекаемых в цехе. Информация подтвердилась.

- При визуальном осмотре помещений, оборудования, сырья обнаружено большое количество живых и мертвых особей, а также следы их жизнедеятельности на стенах, в холодильниках, готовых продуктах. В помещении своевременно не проводился ремонт, имеются большие дефекты в потолке, дверях, вентиляции, полу, что способствует заселению тараканов в пищеблоке. В отношении неаккуратного пекаря был составлен протокол и направлен в суд, - отметили в УФССП.

Райчихинский городской суд установил, что «выявленные нарушения ухудшают санитарно-эпидемиологическое благополучие населения, создают угрозу жизни и здоровью людей». Он признал виновность индивидуального предпринимателя в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 6.4 КоАП РФ и назначил административное наказание в виде приостановления деятельности цеха на 30 суток, а также обязал предпринимателя устранить нарушения.