Пьяная жительница Свободного из ревности избила несовершеннолетнюю девушку

Раньше женщина уже обвинялась в побоях Фото: Василина ВАСИЛЬЕВА

В Свободном прокуратура направила в суд уголовное дело по обвинению местной жительницы в избиении несовершеннолетней девушки. Амурчанка обвиняется в совершении преступления предусмотренного ст. 116.1 УК РФ «Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию».

Сообщается, что обвиняемая уже привлекалась к административной ответственности за побои. Будучи пьяной, она приехала в квартиру, где жила несовершеннолетняя знакомая и решила с ней разобраться. Словестный конфликт перерос в драку. Женщина ударила девушку несколько раз по разным частям тела.

Уголовное дело направлено в Свободненский городской суд для рассмотрения по существу.

Уголовным кодексом за указанное преступление предусмотрено наказание в виде штрафа до 40 тысяч рублей, либо обязательными работами на срок до 240 часов, либо исправительными работами на срок до шести месяцев, либо арестом на срок до трех месяцев.