Приамурье подписало соглашение с АО «ЭР-Телеком Холдинг» о сотрудничестве по вопросу цифрового развития региона

Губернатор Амурской области Василий Орлов и Президент компании АО «ЭР-Телеком Холдинг» Андрей Кузяев подписали соглашение о сотрудничестве по вопросу цифрового развития региона.

- Ускорение технологического развития ставит перед органами государственной власти новые глобальные задачи. Большая роль в развитии региона отводится государственной политике в сфере информационно-телекоммуникационных технологий. Важную роль для Правительства Амурской области в вопросах цифрового развития играют сильные и надежные партнеры. Им для нас станет компания «ЭР-Телеком Холдинг» - одна из ведущих российских телекоммуникационных и инфраструктурных компаний, которая работает, в том числе по нацпроектам. Наши коллеги встречались на разных площадках, обсуждали перспективы сотрудничества, и сегодня мы с вами подписываем соответствующее соглашение между Правительством Амурской области и вашей компанией. Я убежден, что данная встреча станет началом реализации новых совместных проектов по использованию создаваемой телекоммуникационной инфраструктуры и будет способствовать укреплению взаимовыгодного сотрудничества между правительством и АО «ЭР-Телеком Холдинг», - сказал Василий Орлов.

Подписание соглашения состоялось в формате ВКС.

- Для нас подписание соглашения – очень важный шаг развития возможностей потенциала, которые есть в компании. Мы знаем, что в Приамурье под вашим руководством реализуется амбициозная программа развития региона, улучшения жизни амурчан. Мы готовы всячески содействовать в реализации тех стратегических целей и задач, которые вы ставите. У нас уже накоплен достаточно большой опыт по реализации социально-значимых проектов с использованием цифровых технологий, - сообщил Андрей Кузяев.

В подписанном соглашении среди направлений сотрудничества создание объектов IT-инфраструктуры и инфраструктуры безопасности области, объектов медицинской, транспортной, гостиничной инфраструктуры и общественного наземного транспорта, образования и других секторов экономики, в том числе путем участия в реализации инвестиционных проектов. Кроме этого, предполагается строительство высокоскоростных сетей связи на территории Амурской области для устранения цифрового неравенства.

АО «ЭР Телеком Холдинг» уже 20 лет предоставляет услуги широкополосного доступа в интернет, телефонии, цифрового ТВ, является активным участником в реализации федерального проекта «Информационная инфраструктура» нацпроекта «Цифровая экономика». Компания ведет бизнес в 567 городах России, где работают более 20 000 сотрудников.

В 2019 г. «ЭР-Телеком» стал победителем государственного конкурса на подключение к интернету социально значимых объектов в 13 регионах РФ в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» нацпроекта «Цифровая экономика».

Сейчас «ЭР-Телеком» входит в ТОП-10 крупнейших телеком-компаний России и в ТОП-300 крупнейших компаний страны. По данным независимых аналитиков, по количеству обслуживаемых клиентов компания занимает второе место среди национальных интернет-провайдеров и третье среди операторов платного ТВ. Оптоволоконная сеть АО «ЭР-Телеком Холдинг» одна из самых протяженных в стране - 75 000 км. Она покрывает 2/3 территории РФ.