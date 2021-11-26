Начало работы системы QR-кодов в банках переносится на 15 декабря

Также нельзя будет посетить без QR-кода некоторые строительные магазины и управление занятости Благовещенска Фото: администрация Благовещенска

В ходе заседания оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса было принято решение о переносе с 1 на 15 декабря сроки начала работы системы QR-кодов в банках и микрофинансовых организациях.

Также с 15 декабря на территории Благовещенска посетить ряд крупных строительных магазинов, Управление социальной защиты населения по Благовещенску и Благовещенскому району и некоторые административно-деловые центры можно будет при наличии QR-кода, действующего ПЦР-теста, либо бумажного сертификата о вакцинации.

Допуск при посещении торговых центров, музеев, библиотек, кинотеатров, спортзалов и других заведений на территории Бурейского муниципального округа с 1 декабря также будет предоставляться при наличии QR-кода, действующего ПЦР-теста, либо бумажного сертификата о вакцинации.