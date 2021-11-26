Модернизированные котельные в Белогорском муниципальном округе повышают качество теплоснабжения

В рамках реализации программы Модернизации жилищно-коммунального комплекса в Белогорском округе в 2021 году были установлены автоматизированные котлы на котельной села Томичи, расположенной на улице Комсомольская.

Как рассказал глава Белогорского округа Денис Инюточкин, котлы установили весной этого года. Свою эффективность новое оборудование показало в первый же месяц работы. Расход угля сократился в два раза, котельная стала потреблять меньше электроэнергии. В течение декабря здесь будут смонтированы еще несколько котлов.

Данная котельная в селе Томичи отапливает две школы, садик, больницу, два многоквартирных дома, магазин, учебную мастерскую села Кустанаевка, гараж больницы и гараж администрации села Томичи.

Также в рамках программы Модернизации в Белогорском округе в селе Возжаевка в микрорайоне «Гарнизон» строиться новая блочно–модульная котельная. Она будет полностью оборудована автоматизированными котлами. На сегодняшний день для возведения котельной уже доставлена часть оборудования, работы выполнены на 50%. Завершение работ запланировано до конца текущего года.

Новая котельная заменит действующую котельную, работающую на мазуте, износ которой составляет 90%.

Блочно–модульная котельная будет работать на твёрдом топливе, что не только повысит качество теплоснабжения в микрорайоне для 15 многоквартирных домов, детского сада, школы и мастерской, но и позволит значительно сэкономить на топливе.