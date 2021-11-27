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Общество27 ноября 2021 9:46

В Благовещенске с 15 декабря QR-код потребуется в строительных магазинах и бизнес-центрах

В области вводятся новые коронавирусные ограничения
Светлана МУБАРАННИКОВА
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QR-код потребуется показать при посещении бизнес-центров

QR-код потребуется показать при посещении бизнес-центров

В Амурской области введены новые коронавирусные ограничения. Это стало известно на последнем заседании оперативного штаба. Теперь QR-код будут требовать для посещений банков, строительных магазинов и административно-деловых центров.

Но сегодня стало известно, каких именно организаций коснутся новые правила. Список был включён в постановление, подписанное губернатором области.

QR-код понадобится в сети магазинах «СтройМаркет», а именно в точках по адресам улица Калинина, 118, улица Ленина, 12, улица Ленина, 173 и улица Студенческая, 14.

Также теперь просить сертификат о прививке, перенесённом заболевании или отрицательном ПЦР-тесте будут в следующих бизнес-центрах:

Все новые ограничения будут введены с 15 декабря. А с 1 декабря в Бурейском районе система QR-кодов начнёт действовать в кафе, музеях, библиотеках, филармониях и прочих заведениях.