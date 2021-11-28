В Приамурье взамен утраченного леса высадили 12 миллионов деревьев

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В Приамурье в 2021 году появилась более 30 тысяч гектаров молодого лес – это 12 миллионов штук сеянцев деревьев. Работы по восстановлению лесной полосы были проведены в рамках регионального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология».

Главной целю инициативы «Сохранение лесов» является 100% обеспечение баланса выбытия и воспроизводства леса.

На проект было выделено 75 миллионов рублей. Также на приобретение лесохозяйственной, лесопожарной техники и оборудования потрачено около 177,3 миллионов рублей.

По информации зампреда амурского правительства Алексея Севостьянова, до 15 октября большего всего деревьев посажено в Свободненском, Шимановском, Магдагачинском и Завитинском районах.

- Большая часть средств, выделенных на приобретение техники в рамках регионального проекта, была направлена на закупку спецавтомобилей и оборудования для охраны лесов от пожаров. Свыше 56 миллионов пошли на оснащение учреждений, которые занимаются воспроизводством лесов, лесовостановлением и лесоразведением. Всего в этом году удалось приобрести более 90 единиц техники и лесопожарного оборудования. Еще семь автомобилей повышенной проходимости ожидаем в декабре, - рассказал Алексей Севостьянов.

Кроме того, специалисты провели инвентаризацию и заготовили семена на следующий сезон. На данный момент, создано 1115,2 кило (101% от плана) семян лесных растений, продолжаются работы по заготовке шишки кедра корейского и сосны обыкновенной.

- В регионе ведется большая работа по восстановлению утраченных по различным причинам лесов. Новые насаждения в том числе высаживаются на местах вырубок и пустырях. К 2024 году мы должны добиться того, чтобы взамен каждого утраченного дерева в регионе было высажено новое, - прокомментировал губернатор Василий Орлов.