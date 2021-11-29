Досрочно завершен ремонт по дорожному нацпроекту 37 км трассы Благовещенск – Гомелевка

Ремонт региональной дороги Благовещенск – Гомелевка, одной из самых востребованных магистралей области Приамурья, проведён в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

- Дорога Благовещенск – Гомелевка важна для жителей области - она соединяет с областным центром Тамбовский, Октябрьский, Константиновский, Михайловский, Завитинский, Бурейский и Архаринский районы, а также связывает регион с соседними субъектами — ЕАО и Хабаровским краем. По этой дороге доставляется твердое топливо, сельскохозяйственная продукция и инертные материалы, идут автобусы по социально-значимым междугородним маршрутам. Раньше всех установленных сроков завершен ремонт по дорожному нацпроекту 37 километров трассы. Кроме плановых мероприятий по содержанию и ямочному ремонту, в планах на следующий год продолжить работу, - подчеркнул глава Приамурья Василий Орлов.

Кроме ремонта трех участков, завершенных еще в сентябре, впервые в истории области в кратчайшие сроки, за один календарный год, выполнен ремонт 27-ми километрового участка с 26 км по 54 км от Толстовки (обход Тамбовки) и до Придорожного. По контракту завершение работ было запланировано в сентябре 2023 года, но работы завершены на 2 года раньше срока.

Дорожная организация АО «Асфальт» выполнила необходимый объем работ по ремонту 27-ми километрового участка за 6 месяцев.

Специалисты осуществили демонтаж старого дорожного покрытия, планировку откосов, дорожного полотна и насыпей. Дорожные рабочие укрепили и стабилизировали грунты земляного полотна автодороги методом холодного ресайклинга (холодная регенерация). На объекте выполнено устройство нижнего слоя плотным пористым асфальтобетоном и верхнего слоя щебеночно-мастичным асфальтобетоном, а также проведено крепление обочин щебнем.

На участке нанесены линии поперечной дорожной разметки холодным пластиком со световозвращающими элементами, устроены барьерные ограждения из стали на металлических стойках, порядка 100 штук сигнальных столбиков и 100 дорожных знаков. Проведена линия уличного освещения из 179 светильников и 66 железобетонных опор.

В целях повышения уровня безопасности дорожного движения на примыкании участка автодороги «Подъезд к селу Садовое» на 48 км проектным решением выполнено устройство полосы торможения и разгона.

Всего в этом году привели в норматив 37 км трассы «Благовещенск – Гомелевка», к 2024 году планируется максимально привести в норматив автомобильную дорогу.