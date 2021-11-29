Китаянка пыталась незаконно попасть в Амурскую область

Женщину задержали сотрудники ПУ ФСБ России по Амурской области Фото: архив

Прокуратура Благовещенска направила в суд уголовное дело в отношении жительницы КНР, которая незаконно пересекла Государственную границу РФ.

Сообщается, что летом текущего года 23-летняя китаянка решила незаконно попасть в Россию, чтобы устроиться здесь на работу. Она купила билет на прогулочный теплоход и во время поездки приметила место максимального приближения к российскому берегу.

Вечером того же дня она снова купила билет на рейс. В момент прохождения теплохода в месте, расположенном вблизи российского берега обвиняемая спрыгнула в реку и вплавь пересекла границу, проходящую по линии главного фарватера реки Амур.

Женщину задержали сотрудники ПУ ФСБ России по Амурской области.

Прокуратура Благовещенска утвердила обвинительное заключение по ч. 1 ст. 322 УК РФ «Незаконное пересечение Государственной границы РФ». Материалы направлены для рассмотрения по существу в Благовещенский городской суд. Уголовным кодексом РФ за указанное преступление предусмотрено до двух лет лишения свободы.