Благовещенским детям предлагают на Новый год стать участниками «Игры в кальмара»

Сами конкурсы основаны на сериале Фото: скриншот

Юным благовещенцам предлагают устроить «Игру в кальмара» на новогодние праздники. Такое мероприятие решило организовать одно из праздничных агентств города, вдохновившись одноименным сериалом (18+).

Праздник по мотивам сериала устроят для детей от девяти лет. Организаторы уверяют, что жестокости в играх не будет – идея проведения мероприятия проработана, так что во время него дети научатся доброте и взаимопомощи.

- Мы полностью переработали игру: заложили свои смыслы, создали собственную механику игры, основанную на «карточках жизни», и смоделировали внутри программы всё то, о чём говорит сейчас каждый ребёнок, - сообщают представители агентства.

Вместе с дедом Морозом, Снегурочкой и стражниками детей научат доброте, смекалке и человечности. Правда, сами конкурсы основаны на сериале – участники должны будут обхитрить знаменитую куклу, повторить движения статуи и сыграть в любимые дворовые игры. В конце они получат сладкие подарки.