После прокурорского вмешательства в Октябрьском районе возобновил работу флюорограф

Сейчас исследования возобновлены Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Октябрьском районе по требованию прокуратуры начал работу флюорограф. В ведомстве рассказали, что долгое время эта услуга жителям предоставлялась лишь иногда – только в дни приезда передвижного аппарата из областного центра. Медицинский прибор, принадлежащий районной больнице, сломался.

По результатам проверки прокурор района в интересах амурчан обратился в суд с требованием обязать учреждение здравоохранения оснастить его флюорографическим аппаратом.

Суд рассмотрел требования прокурора и полностью их удовлетворил.

На сегодняшний день решение исполнено, учреждением приобретен новый флюорограф, медицинское исследование возобновлено.