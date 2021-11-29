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Общество29 ноября 2021 6:28

После прокурорского вмешательства в Октябрьском районе возобновил работу флюорограф

Долгое время услуга предоставлялась жителям лишь в определенные дни
Василина ВАСИЛЬЕВА
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Сейчас исследования возобновлены

Сейчас исследования возобновлены

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Октябрьском районе по требованию прокуратуры начал работу флюорограф. В ведомстве рассказали, что долгое время эта услуга жителям предоставлялась лишь иногда – только в дни приезда передвижного аппарата из областного центра. Медицинский прибор, принадлежащий районной больнице, сломался.

По результатам проверки прокурор района в интересах амурчан обратился в суд с требованием обязать учреждение здравоохранения оснастить его флюорографическим аппаратом.

Суд рассмотрел требования прокурора и полностью их удовлетворил.

На сегодняшний день решение исполнено, учреждением приобретен новый флюорограф, медицинское исследование возобновлено.