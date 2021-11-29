Ложные сообщения о минировании поступили в две благовещенские школы

В зданиях не нашли взрывных устройств Фото: соцсети

Две благовещенские школы пришлось эвакуировать из-за ложных сообщений о минировании. Они поступили в учебные заведения сегодня, 29 ноября.

Эвакуация прошла во время обучения второй смены в первом корпусе школы № 17 (на улице Свободная, 33) и гимназии №1.

В мэрии Благовещенска информацию подтвердили. Они отметили, что на месте работают оперативные службы. Специалисты проводят проверку по факту сообщений.

Позже выяснилось, что в зданиях не нашли взрывных устройств. Сообщения оказались ложными.