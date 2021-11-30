В Приамурье задержали мужчину, похитившего девушку в Чите

До этого подозреваемый встречался с похищенной Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Шимановске задержали 37-летнего мужчину, похитившего в Забайкалье 18-летнюю девушку. Против него возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 126 УК РФ «Похищение человека с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья».

По данным следствия, 25 ноября текущего года в Чите подозреваемый обманом завлек 18-летнюю девушку, с которой до этого встречался, в автомобиль и под угрозой насилия повез ее в Хабаровск. Во время остановки в Шимановске в доме знакомых мужчины девушке удалось сбежать и обратиться в полицию. Подозреваемого задержали и поместили в ИВС. Сейчас он находится под стражей, а девушка вернулась домой.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства преступления. Уголовным кодексом за совершение указанного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от шести до 15 лет.